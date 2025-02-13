Berât gecesi adetliyken nasıl ibadet edilir? Adetliyken dua okunur mu?

Adetliyken Berat Kandili'nde zikir, dua, salavat ve Kur'an dinleme gibi ibadetlerle manevi atmosfer yaşanabilir. Berat Kandilinde hangi ibadetlerin yapılabileceği merak ediliyor. Bu özel gecede salavat getirebilir ve tesbih çekebilirsiniz. Adet döneminde olan kadınlar, namaz kılamaz ve Kur'an-ı Kerim'e el sürerek tilavet edemez. Ancak, bu durum ibadet etmeye ve manevi anlamda geceyi değerlendirmeye engel değildir. Peki, Berât gecesi adetliyken nasıl ibadet edilir? Adetliyken dua okunur mu? Detaylar haberimizde...

BERAT GECESİ ADETLİYKEN NASIL İBADET EDİLİR?

Tevbe ve İstiğfar:

Adetliyken en faziletli ibadetlerden biri, günahların affı için istiğfar etmektir. Sıkça "Estağfirullah el-Azîm ve etûbü ileyh" duası okunabilir.

Salavat Getirme:

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmek büyük sevaptır. Gecenin her anında "Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed" diyerek salavat getirilebilir.

Zikir ve Tesbih:

Sübhanallah (33 kez)

Elhamdülillah (33 kez)

Allahu Ekber (33 kez)

La ilahe illallah (100 kez)

Bu zikirler, manevi huzuru artırır ve bu mübarek gecenin bereketinden istifade etmeyi sağlar.

Dua Etmek:

Dua, adetli kadınların bu geceyi değerlendirebileceği en kıymetli ibadetlerden biridir. Özellikle bağışlanma ve af için samimi dualar edilmelidir.

"Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet."

Kur'an Dinlemek:

Kur'an-ı Kerim'i bizzat okumak mümkün olmasa da, dijital platformlardan veya canlı yayınlardan Kur'an dinlemek sevap kazandırır. Özellikle Yasin Suresi ve Kadir Suresi dinlemek, bu geceyi daha anlamlı kılar.

BERAT KANDİLİ DUASI NASIL YAPILIR?

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Dualar ve Zikirler isimli kitabında Berat gecesi yapılacak duayı şöyle tarif etmişlerdir:

3 Yasin ve Duası:

"Şa'ban-ı şerîfin on beşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin Sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır."