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Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir sözleri neler?

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Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü Türk Halk Müziği kategorisinde yer alır. Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Anadolu türküleri sözleri! Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir sözleri neler?

Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü Türk Halk Müziği kategorisinde yer alır. Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Anadolu türküleri sözleri! Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir sözleri neler?

BENİM NELER ÇEKTİĞİMİ KİM BİLİR TÜRKÜ SÖZLERİ

El gözünde dertsiz gamsız biriyim

Benim neler çektiğimi kim bilir

Ben yeni közlenmiş yangın yeriyim

Benim neler çektiğimi kim bilir

Sinemdedir benim derdim dağlarım

Ben yaramı gizli sarar bağlarım

Ben gündüzler güler geceler ağlarım

Benim neler çektiğimi kim bilir

Ben kimine yazım kimine kışım

Arife doluyum cahile boşum

Ben kolsuz kanatsız bedensiz başım

Benim neler çektiğimi kim bilir

Sinemdedir benim derdim dağlarım

Ben yaramı gizli sarar bağlarım

Ben gündüzler güler geceler ağlarım

Benim neler çektiğimi kim bilir

Ben Maksut'um yüreğimde yangın var

Bu yangını söndürmedi boran kar

Benim sessiz sessiz ahuzar'ım var

Benim neler çektiğim kim bilir

Sinemdedir benim derdim dağlarım

Ben yaramı gizli sarar bağlarım

Ben gündüzler güler geceler ağlarım

Benim neler çektiğimi kim bilir

Sinemdedir benim derdim dağlarım

Ben yaramı gizli sarar bağlarım

Ben gündüzler güler geceler ağlarım

Benim neler çektiğimi kim bilir

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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