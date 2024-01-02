Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam bugün yeni bölüm var mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Başrolünde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizi farklı konusuyla dikkat çekiyor. İzleyiciler tarafından Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayınlanacak mı araştırılmaktadır. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam bugün yeni bölüm var mı? Detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir. Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler. Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir. Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar. Gardaşov onları alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yılbaşı arasına girdiği için bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacaktır.