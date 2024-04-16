Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni ölüm izleme linki var mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindedir. Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Cezayir, bu durumu görerek, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar.

Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar. Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır. Elif ise bir şeyler çevirdiğini düşündüğü Arzu'nun peşindedir.

Yaptığı hatayla Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir. Gergin toplantının sonucunu belirleyecek olan Behçet'in sürpriz kararı herkesi şaşırtacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.