Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından çekilen ve bir taksiciye yardım edildiği izlenimi verilen görüntüler gündem oldu. Sosyal medyada yayılan videonun, gerçek bir olay değil, senaryo gereği çekildiği ortaya çıktı.

ÇEKİM BİTTİ, HERKES ARACINA BİNİP GİTTİ

Görüntülerin devamında çekim tamamlandıktan sonra zabıta ekiplerinin ve taksicinin hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binerek olay yerinden ayrıldığı görüldü. Bu durum, sosyal medyada "algı çalışması" yorumlarını beraberinde getirdi.

BELEDİYENİN HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

Kurgu olduğu anlaşılan o anlara ait bir fotoğraf karesi, Malatya Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Paylaşımda "Malatya Büyükşehir Zabıta Teşkilatı olarak her daim vatandaşımızın yanındayız. Yolda kalana destek bizden" ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, "vatandaşa yardım" mesajı üzerinden yapılan paylaşımı eleştirerek, senaryo çekimle algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.