Bel ağrısı, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen yaygın bir sorundur. Kas ve bağ dokusu sorunları, ağır kaldırma veya ani hareketler sonucu oluşan kas gerilmeleri ve spazmları bel ağrısına yol açabilir. Birçok kişi bel ağrısının neden olduğunu merak ediyor. Bel ağrısının sebepleri neler sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Bel ağrısı neden olur? Bel ağrısının sebepleri neler? İşte detaylar!

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Bel ağrısının birçok farklı sebebi olabilir. Bu sorunlardan bazıları;

Ani hareketler, ağır kaldırma veya yanlış duruş nedeniyle kasların veya bağ dokularının gerilmesi,

Kasların istemsiz kasılması,

Omurlar arasındaki disklerin yerinden kayarak sinirlere baskı yapması,

Dejeneratif Disk Hastalığı: Disklerin yaşla birlikte aşınması ve yıpranması,

Omurga Darlığı (Spinal Stenoz): Omurga kanalının daralması sonucu sinirlerin sıkışması,

Omurga eklemlerinde kireçlenme,

Bağışıklık sisteminin eklemlere saldırması,

Bel bölgesine aşırı yük binmesi,

Büyüyen bebeğin ve hormonal değişimlerin bel bölgesine yaptığı baskı,

Kasların gerilmesine ve ağrıya neden olabilir.

BEL AĞRISI İÇİN NE YAPILABİLİR?

Bel ağrısının nedenini belirlemek için genellikle bir doktora danışmak gerekir. Doktor, ağrının kaynağını teşhis etmek ve uygun tedavi yöntemini belirlemek için fizik muayene, görüntüleme testleri (röntgen, MR) ve gerekirse kan testleri gibi çeşitli yöntemler kullanabilir.