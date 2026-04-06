Beklenen olmadı! Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü

Katar’dan yüklenen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan iki tanker, Hürmüz Boğazı’na doğru ilerlerken ani bir kararla geri döndü. Gemi takip verileri, bölgedeki gerilimin enerji sevkiyatını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

İLK GEÇİŞ OLABİLİRDİ, GERİ DÖNDÜLER

Ras Laffan’dan yüklenen Al Daayen ve Rasheeda adlı tankerlerin doğuya doğru ilerlediği ancak Hürmüz Boğazı’na ulaşmadan rotalarını değiştirdiği belirtildi. Tankerler geçiş yapabilseydi, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail- İran savaşından bu yana LNG’nin boğazdan ilk geçişi gerçekleşmiş olacaktı.

HEDEF ÇİN GÖRÜNÜYORDU

Verilere göre Al Daayen tankerinin hedefinin Çin olduğu sinyali verilirken, diğer geminin varış noktası netlik kazanmadı. Her iki tankerin de KatarEnergy tarafından işletildiği ancak şirketten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

ENERJİ HATTI RİSK ALTINDA

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak bilinirken, bölgedeki askeri gerilim LNG ve petrol sevkiyatını ciddi şekilde tehdit ediyor. Uzmanlar, tankerlerin geri dönmesinin piyasalar açısından önemli bir risk sinyali olduğunu belirtiyor.

GERİLİMİN ETKİSİ DERİNLEŞİYOR

Son gelişme, Orta Doğu’daki çatışmaların yalnızca askeri değil ekonomik sonuçlarının da giderek büyüdüğünü gösteriyor. Enerji sevkiyatında yaşanan aksama, küresel piyasalarda dalgalanma riskini artırıyor.