Beklenen olmadı! Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü

Beklenen olmadı! Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Katar’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan Al Daayen ve Rasheeda tankerleri, Hürmüz Boğazı’na doğru ilerlerken geri dönme kararı aldı. Geçiş gerçekleşseydi savaşın başlamasından bu yana ilk LNG sevkiyatı olacaktı. Tankerlerden birinin hedefinin Çin olduğu belirtilirken, geri dönüş kararı bölgedeki gerilimin enerji taşımacılığını doğrudan etkilediğini gösterdi.

  • Katar'dan yüklenen sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan iki tanker, Hürmüz Boğazı'na ulaşmadan geri döndü.
  • Tankerlerin geçişi gerçekleşseydi, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşından bu yana LNG'nin boğazdan ilk geçişi olacaktı.
  • Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim, küresel enerji ticaretini tehdit ediyor.

Katar’dan yüklenen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan iki tanker, Hürmüz Boğazı’na doğru ilerlerken ani bir kararla geri döndü. Gemi takip verileri, bölgedeki gerilimin enerji sevkiyatını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

İLK GEÇİŞ OLABİLİRDİ, GERİ DÖNDÜLER

Ras Laffan’dan yüklenen Al Daayen ve Rasheeda adlı tankerlerin doğuya doğru ilerlediği ancak Hürmüz Boğazı’na ulaşmadan rotalarını değiştirdiği belirtildi. Tankerler geçiş yapabilseydi, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail- İran savaşından bu yana LNG’nin boğazdan ilk geçişi gerçekleşmiş olacaktı.

HEDEF ÇİN GÖRÜNÜYORDU

Verilere göre Al Daayen tankerinin hedefinin Çin olduğu sinyali verilirken, diğer geminin varış noktası netlik kazanmadı. Her iki tankerin de KatarEnergy tarafından işletildiği ancak şirketten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

ENERJİ HATTI RİSK ALTINDA

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak bilinirken, bölgedeki askeri gerilim LNG ve petrol sevkiyatını ciddi şekilde tehdit ediyor. Uzmanlar, tankerlerin geri dönmesinin piyasalar açısından önemli bir risk sinyali olduğunu belirtiyor.

GERİLİMİN ETKİSİ DERİNLEŞİYOR

Son gelişme, Orta Doğu’daki çatışmaların yalnızca askeri değil ekonomik sonuçlarının da giderek büyüdüğünü gösteriyor. Enerji sevkiyatında yaşanan aksama, küresel piyasalarda dalgalanma riskini artırıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Altay Bozkurt:

ne kadar güzel bir gemi !! muhtešem gıcır gıcır mašallah! ama birazda mahzun gibi, hürmüz mağduru garibim benim :)) kıyamam ya.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

