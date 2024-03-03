Bekir Şimşek kimdir? MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bekir Şimşek kimdir? MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek nereli? Detaylar haberimizdedir…

BEKİR ŞİMŞEK KİMDİR?

Bekir Şimşek, çiftçilik ve müteahhitlik işini yapıyor. İş insanı Bekir Şimşek, bölgeye istihdam ve yatırım sağlıyor. 2024 Yerel Seçimlerinde MHP Adana Karaisalı ilçesinde belediye başkan adayıdır.