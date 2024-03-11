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Bekir Kıvrım kimdir? AK Parti Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım kaç yaşında, nereli?

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Bekir Kıvrım, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Döşemealtı Belediye Başkan adayı olmuştur. Peki, Bekir Kıvrım kimdir? AK Parti Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım kaç yaşında, nereli? işte detaylar!

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı merak ediliyor. Peki, Bekir Kıvrım kimdir? AK Parti Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım kaç yaşında, nereli?

BEKİR KIVRIM KİMDİR?

  • Bekir Kıvrım 23 Mart 1978 tarihinde doğmuştur.
  • Aslen Antalyalıdır. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.
  • 2009 yılından bu yana serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmaktadır.
  • 2014 yerel seçimlerinde Döşemealtı Belediye Meclis Üyeliği için kontenjan 1. sıradan aday oldu ve aynı yıl yapılan 3. olağan ilçe kongresinde yönetim kurulu üyesi seçilerek teşkilatlardan sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevini üstlendi.
  • 2014-2017 yılları arasında İlçe Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı.
  • 29 Ağustos 2023 tarihinde AK Parti Döşemealtı İlçe Belediye Başkan aday adaylığı için ilçe başkanlığından istifa etti.
  • 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Döşemealtı Belediye Başkan Adayı olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Antalya Gündem Politika Haberler

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