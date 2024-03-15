Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli?
Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Hatay-Tayas Belediye Başkan adayı olan Bekir Altan hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Bekir Altan'ın yaşı, nereli olduğu gibi konular halk tarafından merak ediliyor. AK Parti'nin yerel seçimler için belirlediği adaylar arasında yer alan Bekir Altan, siyasi kariyerine devam ediyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay-Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan oldu. Peki, Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli?
BEKİR ALTAN KİMDİR?
- 1968 tarihinde Dörtyol'da dünyaya gelen Bekir ALTAN, öğrenim hayatına Payas Fahrettin Altay İlkokulu'nda başlayarak ortaokul ve liseyi Payas Yakacık Lisesi'nde okudu.
- Van 100. Yıl Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği, Anadolu Üniversitesi'nde matematik öğretmenliğini bitirdi. Askerliğini er öğretmen olarak tamamladı.
- Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisanslarını tamamlamış olup, Boğaziçi Üniversitesi'nde Uygulamalı Finans programında eğitimini sürdürmektedir.
- Öğretmen olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Payas 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda müdür olarak görev yapmaktayken istifa ederek 18 Nisan 1999 mahalli seçimlerde Payas Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazandı. Payas Belediye Başkanı olarak 5. Döneminde görevine devam etmektedir.
- 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.