Bebek Firarda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bebek Firarda filmi ne zaman, nerede çekildi?

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BEBEK FİRARDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengin bir ailenin daha dokuz aylık olan bebekleri üç fidyeci tarafından kaçırılır. Ancak bebek bir şekilde ellerinden kaçar ve tek başına New York'ta dolaşmaya başlar. Ailesi, polis ve fidyeciler de kaçan bebeğin peşindedir.

Laraine ve Bennington Cotwell çifti, bebekleri Bink ve hizmetkarları ile şahane malikanelerinde yaşayan mutlu bir çifttir. Sevimli bebeklerinin bir fotoğrafını çektirmek isteyen Cotwell Ailesi eve bir fotoğrafçı çağırır. Ancak bundan haberdar olanlar sadece onlar değildir. Eddie, Norby ve Veeko adındaki üç kötü adamdan oluşan çete, fotoğrafçı kılığında eve gelerek bebeği kaçırırlar. Bebek Bink'e ise gün doğar. Bu üç kafadarın elinden kaçması çok uzun sürmez. Bink, her seferinde bebek hırsızlarının elinden kurtulmayı başarırken, fidyecileri kendisini kaçırdıklarına pişman eder.

BEBEK FİRARDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal Adı: Baby's Day Out

Tür: Aile, Komedi

Yönetmen: Patrick Read Johnson

Gösterime giriş tarihi: 26 Ekim 1994

Oyuncular

Adam Robert Worton ve Jacob Joseph Worton (16 Kasım 1992 doğumlu) .... Bebek Bink

Joe Mantegna .... Edgar "Eddie" Mauser

Lara Flynn Boyle .... Lorraine Cotwell

Joe Pantoliano .... Norbert "Norby" LeBlaw

Brian Haley .... Victor "Veeko" Riley

Cynthia Nixon .... Gilbertine

Matthew Glave .... Bennington "Bink" Austin Cotwell, Sr.

Fred Dalton Thompson .... Dale Grissom

John Neville .... Bay Andrews, the Cotwells' Butler

Eddie Bracken .... Yaşlı Asker