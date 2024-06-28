Üye Girişi
Haberler

Bebek Firarda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bebek Firarda filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bebek Firarda filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bebek Firarda konusu, özeti ve Bebek Firarda oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bebek Firarda filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bebek Firarda filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bebek Firarda filmini izleyecek olanların merak ettiği Bebek Firarda konusu nedir, Bebek Firarda oyuncuları kimler ve Bebek Firarda özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEBEK FİRARDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengin bir ailenin daha dokuz aylık olan bebekleri üç fidyeci tarafından kaçırılır. Ancak bebek bir şekilde ellerinden kaçar ve tek başına New York'ta dolaşmaya başlar. Ailesi, polis ve fidyeciler de kaçan bebeğin peşindedir.

Laraine ve Bennington Cotwell çifti, bebekleri Bink ve hizmetkarları ile şahane malikanelerinde yaşayan mutlu bir çifttir. Sevimli bebeklerinin bir fotoğrafını çektirmek isteyen Cotwell Ailesi eve bir fotoğrafçı çağırır. Ancak bundan haberdar olanlar sadece onlar değildir. Eddie, Norby ve Veeko adındaki üç kötü adamdan oluşan çete, fotoğrafçı kılığında eve gelerek bebeği kaçırırlar. Bebek Bink'e ise gün doğar. Bu üç kafadarın elinden kaçması çok uzun sürmez. Bink, her seferinde bebek hırsızlarının elinden kurtulmayı başarırken, fidyecileri kendisini kaçırdıklarına pişman eder.

BEBEK FİRARDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal Adı: Baby's Day Out

Tür: Aile, Komedi

Yönetmen: Patrick Read Johnson

Gösterime giriş tarihi: 26 Ekim 1994

Oyuncular

Adam Robert Worton ve Jacob Joseph Worton (16 Kasım 1992 doğumlu) .... Bebek Bink

Joe Mantegna .... Edgar "Eddie" Mauser

Lara Flynn Boyle .... Lorraine Cotwell

Joe Pantoliano .... Norbert "Norby" LeBlaw

Brian Haley .... Victor "Veeko" Riley

Cynthia Nixon .... Gilbertine

Matthew Glave .... Bennington "Bink" Austin Cotwell, Sr.

Fred Dalton Thompson .... Dale Grissom

John Neville .... Bay Andrews, the Cotwells' Butler

Eddie Bracken .... Yaşlı Asker

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Bebek Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için 'Sayın' ifadesini kullanması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için "Sayın" ifadesini kullanması dikkat çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title