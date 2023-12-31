Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken içeriden açılmamasını sağlayan "Cooper kilidi"ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yapılan yarışmada katılımcılara 200.000 TL ödül verildi. Kim Milyoner Olmak İster mi? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken odadayken açılmamasını sağlayan "Cooper kilidi"ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır? İşte cevap!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 200 BİN LİRALIK SORUSU

Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken odanın açılmamasını sağlayan "Cooper kilidi"ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır?

A: Uçaktan düşüp kaybolan bir yolcunun

B: Kapıyı ve kilidi dizayn eden mühendisin

C: Uçaktan paraşütle atlayan bir fidyecinin

D: Hava almak için kapıyı açan görevlinin