Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul'da bayramda hava nasıl, yağmur yağacak mı?

Müslüman alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurluyor. Ramazan ayının sonrasında ise Ramazan Bayramı kutlanacak. Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul'da bayramda hava nasıl, yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek Marmara Bölgesi'nde hafta başından itibaren parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinin yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Bölge genelinin 8 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu olacağı, Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın birinci günü bölge genelinin parçalı bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da, bayram tatili süresince genellikle parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava öngörülüyor.

Mega kent için en düşük ve en yüksek sıcaklıkların pazar 11 ila 17, pazartesi 10 ila 19, salı 9 ila 20, çarşamba 10 ila 21, perşembe 10 ila 22, cuma 11 ila 24 derece olması bekleniyor.