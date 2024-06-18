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Bayram hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı kaç gün sürecek, ayın kaçında, hangi tarihte bitecek?

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Kurban Bayramı özel sektöre kaç gün tatil ve bayram tatili uzatıldı mı merak ediliyor. Kurban Bayramı 9 gün tatil kimleri kapsıyor? Bu yıl Kurban Bayramı tatili 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Peki, Bayram hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı kaç gün sürecek, ayın kaçında, hangi tarihte bitecek?

Bayram hangi gün bitiyor? Özel sektöre ve kamu çalışanlarına Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı 9 gün tatili ne zaman başlıyor ve tatil ne zaman bitiyor soruları araştırılıyor. Peki, Bayram hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı kaç gün sürecek, ayın kaçında, hangi tarihte bitecek? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM HANGİ GÜN BİTİYOR?

2024 yılında Kurban Bayramı tatili, arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü başlayıp, bayramın son günü olan 19 Haziran Çarşamba günü sona ermektedir. Ancak, tatilin 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri ile birleştirilmesiyle, hafta sonu tatilleri de eklenince toplamda 9 günlük bir tatil süresi oluşmaktadır. Bu verilere göre, bayram tatili 23 Haziran Pazar günü sona ermektedir. Dolayısıyla, resmi olarak bayram 19 Haziran Çarşamba günü bitse de, birleşik tatil planlamasıyla tatil 23 Haziran Pazar günü sona eriyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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