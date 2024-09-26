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Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bayi Toplantısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bayi Toplantısı konusu, özeti ve Bayi Toplantısı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bayi Toplantısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bayi Toplantısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bayi Toplantısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Bayi Toplantısı konusu nedir, Bayi Toplantısı oyuncuları kimler ve Bayi Toplantısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.


BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 21 Şubat 2020 (Fransa)

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, çekim setlerinin bir kısmı ise Konya'da kuruldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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