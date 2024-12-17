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Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında?

Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında?
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Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Bülent rolüyle tanınan ve son olarak Survivor 2024'te yarışan Batuhan Karacakaya, yeni aşkını duyurdu. Peki, Sinem Akar kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi Sinem Akar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Eski Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya özel hayatıyla gündeme geliyor. Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi Sinem Akar kimdir? Detaylar haberimizdedir…

BATUHAN KARACAKAYA'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

"Aşk-ı Memnu" dizisindeki Bülent karakteriyle tanınan ve son olarak Survivor 2024'te yer alan oyuncu Batuhan Karacakaya, yeni aşkını sosyal medyada ilan etti.

Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında?

Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile birlikte çekilen fotoğrafını kalp emojisi eşliğinde Instagram'da paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri, "Turnayı gözünden vurmuşsun" yorumunda bulundu.

İşte Batuhan Karacakaya'nın o paylaşımı;

Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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