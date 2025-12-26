Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi
Sosyal medyada paylaştığı başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Metris Cezaevi'ne gönderilen Övüç, bugün alınan kararla Tekirdağ'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
BAŞÖRTÜLÜ VİDEO SONRASI SORUŞTURMA
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün başörtüsü takarak paylaştığı video sonrası harekete geçmişti. Video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Övüç, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü adliyeye sevk edilmişti.
"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.
TEKİRDAĞ KARATEPE CEZAEVİ'BE NAKLEDİLDİ
Edinilen bilgilere göre Övüç, bugün saat 20.00 sıralarında, jandarma eşliğinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Nakil işlemlerinin ardından Övüç'ün cezaevine teslim edildiği öğrenildi.