Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Güncelleme:
Sosyal medyada paylaştığı başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Metris Cezaevi'ne gönderilen Övüç, bugün alınan kararla Tekirdağ'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Sosyal medyada paylaştığı başörtülü videosunun ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Murat Övüç'ün cezaevi değişti. Metris Cezaevi'nde bulunan Övüç, Tekirdağ'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

BAŞÖRTÜLÜ VİDEO SONRASI SORUŞTURMA

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün başörtüsü takarak paylaştığı video sonrası harekete geçmişti. Video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Övüç, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü adliyeye sevk edilmişti.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

TEKİRDAĞ KARATEPE CEZAEVİ'BE NAKLEDİLDİ

Edinilen bilgilere göre Övüç, bugün saat 20.00 sıralarında, jandarma eşliğinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Nakil işlemlerinin ardından Övüç'ün cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMuG:

icerde basortuyu cikarip birseyler takarlar artik

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

ülke nin yarısı hapiste.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin Ali:

bunu o örtüyle mıhlamak gerek

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7wjx7h48pt:

Hiç üzülmedim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHALiL IBRAHIM OZDEMIR:

Neden metristen hemen apartopar başka cezaevine nakil oldu ,kim yaptı bu torpili bir araştırın metris toplanma yeri tam bir cazeevi hadi araştırın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

