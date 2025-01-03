Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
İstanbul'da gizemli koku! Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
Savcıyı tehdit etmişti! Görüntülerle ilgili söyledikleri pes dedirtti
Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
Piyasaların gözü alacağı kararlarda! Trump, Türkiye'nin önünü açabilir

Başkan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Başkan filmi ne zaman, nerede çekildi?

Başkan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Başkan filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Başkan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Başkan konusu, özeti ve Başkan oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Başkan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Başkan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başkan filmini izleyecek olanların merak ettiği Başkan konusu nedir, Başkan oyuncuları kimler ve Başkan özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAŞKAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yerel seçimlerde kasabanın mevcut başkanı Fikri Donsuz'un karşısına rakip olarak yeni aday Zeynel Korkmaz çıkar. Her iki aday da kasabayı afişleriyle donatmaya ve seçim reklamlarını yapmaya başlarlar. Belediye Başkanı'nı değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıkları mizahi bir dille anlatılmaktadır.

BAŞKAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirildi.

BAŞKAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini ULAŞ BAHADIR'ın üstlendiği Başkan filmi oyuncuları Bülent Çolak, Büşra Pekin, Diren Polatoğulları, Füsun Demirel, Gürberk Polat, Muttalip Müjdeci, Necip Memili, Nursel Köse, Sadık Gürbüz, Salih Kalyon, Sinan Demirer, Şerif Sezer gibi başarılı isimlerden oluşuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
img

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
img

Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Ragıb Narin kimdir? Ragıb Narin evli mi? Rizespor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman? 4 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 4 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yalı Çapkını neden yok, günü mü değişti? 2025 Yalı Çapkını bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Ocak günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar neden yok, günü mü değişti? 2025 Arka Sokaklar bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 3-4 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.