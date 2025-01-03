Başkan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Başkan filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Başkan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başkan filmini izleyecek olanların merak ettiği Başkan konusu nedir, Başkan oyuncuları kimler ve Başkan özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAŞKAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yerel seçimlerde kasabanın mevcut başkanı Fikri Donsuz'un karşısına rakip olarak yeni aday Zeynel Korkmaz çıkar. Her iki aday da kasabayı afişleriyle donatmaya ve seçim reklamlarını yapmaya başlarlar. Belediye Başkanı'nı değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıkları mizahi bir dille anlatılmaktadır.

BAŞKAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirildi.

BAŞKAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini ULAŞ BAHADIR'ın üstlendiği Başkan filmi oyuncuları Bülent Çolak, Büşra Pekin, Diren Polatoğulları, Füsun Demirel, Gürberk Polat, Muttalip Müjdeci, Necip Memili, Nursel Köse, Sadık Gürbüz, Salih Kalyon, Sinan Demirer, Şerif Sezer gibi başarılı isimlerden oluşuyor.