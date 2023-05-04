Sosyal medya paylaşımlarının altında yorum olarak veya canlı yayınlarda chat tarafından kullanılan Based yorumlarını görmüşsünüzdür. Peki Based ne demek? Sosyal medyada "Based" ne için kullanılır, ne anlama gelmektedir? Based nedir?

Based ne demek? Sosyal medya paylaşımlarının altında yorum olarak veya canlı yayınlarda chat tarafından kullanılan Based yorumlarını görmüşsünüzdür. Peki Based ne demek? Sosyal medyada "Based" ne için kullanılır, ne anlama gelmektedir? Based nedir? Detaylar...

BASED NE DEMEK?

"Based" kelimesi İngilizcede bir şeyin belirli bir yer, zaman veya durumda bulunduğunu veya temeline dayandığını ifade eder. Türkçe'de tam olarak "temeline dayandırmak" olarak çevrilebilir. Ancak, cümlenin kuruluş biçimine göre "based" kelimesi "dayalı olmak", "bağlı olmak" veya "merkezinde olmak" gibi farklı anlamlarla da kullanılabilir.

BASED KELİMESİ SOSYAL MEDYADA NE ANLAMA GELİR?

Based sosyal medyada; bir ifadeyi doğru bulanlar, bir söylemle aynı fikirde alanlar veya bir şeyi beğenenler tarafından kullanılır.