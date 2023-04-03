Başakşehir TOKİ kura sonuçları! TOKİ İstanbul sonuç sıralı İSİM LİSTESİ 2023!

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, Başakşehir TOKİ kura sonuçları! İşte, TOKİ İstanbul sonuç sıralı İSİM LİSTESİ 2023!