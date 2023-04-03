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Başakşehir TOKİ kura sonuçları! TOKİ İstanbul sonuç sıralı İSİM LİSTESİ 2023!

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TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, Başakşehir TOKİ kura sonuçları! İşte, TOKİ İstanbul sonuç sıralı İSİM LİSTESİ 2023!

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TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında İstanbul TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! Başakşehir TOKİ kura sonuçları! TOKİ İstanbul sonuç sıralı İSİM LİSTESİ 2023!

Başakşehir KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ Başakşehir kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Başakşehir - Başakşehir - Arnavutköy kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İstanbul Toki Gündem Haberler

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