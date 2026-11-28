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Son olarak Çirkin dizisinde izlenen Başak Gümülcinelioğlu, yeni projesine imza attı. Ünlü oyuncu, başrollerini Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in paylaşacağı Grand Maison İstanbul dizisinin kadrosuna katıldı. Dizi, Prime Video için çekilecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Gümülcinelioğlu, çekimleri İstanbul'da yapılacak dizide bir gastronomi dergisinin editörü olan Hande karakterini canlandıracak.

JAPON DİZİSİNİN YERLİ UYARLAMASI

Dass Yapım'ın hazırladığı Grand Maison İstanbul, Japon yapımı Grand Maison Tokyo'dan uyarlanıyor ve 8 bölümden oluşacak. Diziyi Umut Aral yönetecek; senaryoyu ise Dass Yapım Yazar Odası kaleme alıyor.

Mutfak dünyasında geçecek yapımın tanıtım sloganı "Bir mutfak. İki hayat. Aşk, ihanet, entrika, dostluk… Hepsi mutfağın ateşinde sınanır" olarak belirlendi. Oyuncu görüşmeleri hâlâ süren dizinin aralık ayının ortasında sete çıkması planlanıyor.

ANİ FİNALİN ARDINDAN MOLA VERMİŞTİ

Gümülcinelioğlu, rol aldığı Çirkin dizisinin beklenmedik biçimde final yapmasının ardından bir süredir dinlenmeye çekilmişti. Grand Maison İstanbul ile birlikte bu araya da son vermiş oldu.

Ünlü oyuncu, bugüne kadar Yargı, Sipahi, Bir Derdim Var ve Kül Masalı gibi dizilerde rol aldı. Gümülcinelioğlu, Prime Video için hazırlanan bu yeni projede Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'le birlikte kamera karşısına geçecek. Böylece Çirkin'den sonraki ilk projesinde bir dijital platform dizisinde rol almış olacak.