Barış Terkoğlu neden istifa etti? Barış Terkoğlu Halk TV'den ayrıldı mı?

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaj kanal içinde krize neden oldu. Kütahyalı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, kanal bunu, "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" ifadeleriyle duyurdu. Barış Terkoğlu neden istifa etti? Barış Terkoğlu Halk TV'den ayrıldı mı?

BARIŞ TERKOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Röportajın ardından kanalda kıyamet koptu. Önce Serpil Yılmaz, ardından da Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tepki olarak kanaldan ayrıldı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da olayın ardından açıklama yaptı. Mahiroğlu "Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır" dedi.

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu (13 Ekim 1980, İstanbul ), Türk gazeteci ve yazardır. OdaTV'de haber müdürlüğü görevindedir, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. 14 Şubat 2011'de gözaltına alınıp OdaTV Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kaldıktan sonra, 14 Eylül 2012'de görülen duruşmada tahliye edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalıştı. 2008 yılından bu yana da OdaTV adlı haber sitesinde haber müdürlüğü, 2018 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

BARIŞ TERKOĞLU KİTAPLARI

Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler (2012) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Metastaz (2019) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Metastaz 2: Cendere (2020)