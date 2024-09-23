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Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi!

Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Barış Terkoğlu oldu. Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kimdir ve Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Barış Terkoğlu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Barış Terkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu, 13 Ekim 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci ve yazardır. OdaTV'de 2021 yılına kadar haber müdürlüğü görevindeydi, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.14 Şubat 2011'de gözaltına alınıp OdaTV Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kaldıktan sonra, 14 Eylül 2012'de görülen duruşmada tahliye edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalıştı. 2008 yılından bu yana da OdaTV adlı haber sitesinde haber müdürlüğü, 2018 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

BARIŞ TERKOĞLU KİTAPLARI

Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler (2012) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Metastaz (2019) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Metastaz 2: Cendere (2020)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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