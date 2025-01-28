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Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli?Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi!

Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli?Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Barış Terkoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi! Barış Terkoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Barış Terkoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi!

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Doğum: 13 Ekim 1980 (44 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

13 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

CNN Türk'te yayımlanan Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalıştı. 2008 yılından bu yana da OdaTV adlı haber sitesinde haber müdürlüğü, 2018 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Şu anda Halk TV'de Şirin Payzın ve Emin Çapa'yla beraber her Çarşamba günü "Sözüm Var" isimli programı yapmaktadır. Ayrıca Barış Pehlivan'la birlikte açtığı "B yüzü" isimli bir de Youtube kanalı vardır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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