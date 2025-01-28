Barış Pehlivan kimdir? Barış Pehlivan kaç yaşında, nereli? Barış Pehlivan evli mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişiyle yaptıkları "telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp paylaştıkları" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı. Öte yandan Halk TV programcısı Serhan Asker'in de gözaltına alındığı duyuruldu. Peki, Barış Pehlivan kimdir? Barış Pehlivan kaç yaşında, nereli?

BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

Barış Pehlivan, 10 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Pehlivan, medya kariyerine 2004 yılında başladı.

Gazetecilik serüveni, Leman Dergi Grubu'na bağlı bir kültür-sanat dergisinde başladı. Ardından CNN Türk ekranlarında Paranın Seyir Defteri, Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu ve Nohut Oda Bakla Sofa gibi yapımlarda asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük yaptı. Çalışma hayatı boyunca ses getiren dosya haberlere imza attı.

Pehlivan, yazıları ve kitaplarıyla Türkiye'deki güncel olaylara farklı bir bakış açısı sunmuştur. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alan Pehlivan, Halk TV'de programcılık yaparak televizyon kariyerine de devam etmektedir.