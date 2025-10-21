Haberler

Barcelona Olympiakos hangi kanalda? Barcelona Olympiakos maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Güncelleme:
Barcelona Olympiakos Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Barcelona Olympiakos maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Barcelona Olympiakos maçını hangi kanal veriyor? İşte Barcelona Olympiakos maçı yayın bilgisi!

BARCELONA OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Olympiakos maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Barcelona Olympiakos maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak platform üzerinden canlı izleyebilecekler.

BARCELONA OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona Olympiakos maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
