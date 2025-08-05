Bu yazıda, evde kolayca yapabileceğiniz tam ölçülü barbunya pilaki tarifini detaylıca anlattık. Ayrıca püf noktalarını, besin değerlerini ve farklı servis önerilerini de bulabileceksiniz. Barbunya pilaki tarifi nedir, barbunya pilaki nasıl yapılır?

BARBUNYA PİLAKİ NEDİR?

Barbunya pilaki; taze barbunya fasulyesi, zeytinyağı, soğan, havuç, domates ve baharatlar kullanılarak yapılan klasik bir zeytinyağlı yemektir. Genellikle soğuk servis edilir ve üzerine limon dilimleri veya doğranmış maydanoz eklenerek sunulur. Özellikle Ege ve Marmara mutfaklarında sıkça yapılır. Vegan ve vejetaryen beslenmeye uygun olması da onu farklı sofralar için ideal bir seçenek haline getirir.

MALZEMELER (4-6 KİŞİLİK)

500 gram taze veya haşlanmış barbunya

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet havuç

1 adet patates (isteğe bağlı)

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1 adet defne yaprağı (isteğe bağlı)

4 su bardağı sıcak su

Servis için: limon dilimleri, doğranmış maydanoz

BARBUNYA PİLAKİ NASIL YAPILIR?

1. BARBUNYAYI HAZIRLAYIN

Eğer taze barbunya kullanıyorsanız önce ayıklayıp yıkayın. Ardından bir tencerede üzerini geçecek kadar su koyup yaklaşık 15-20 dakika haşlayın. Rengi hafif koyulaşıp yumuşayana kadar haşlandıktan sonra suyunu süzün ve kenarda bekletin. Konserve barbunya kullanacaksanız bu işlemi atlayabilirsiniz, sadece sudan geçirmeniz yeterlidir.

2. SEBZELERİ DOĞRAYIN

Soğanı yemeklik doğrayın, havuçları ve isteğe bağlı olarak patatesi küp küp kesin. Sarımsakları ince ince doğrayın ya da rendeleyin.

3. SOĞAN VE HAVUÇLARI SOTELEYİN

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından doğradığınız havuçları ve patatesi ekleyip 5 dakika kadar sotelemeye devam edin.

4. SALÇAYI VE SARIMSAĞI EKLEYİN

Salçayı ve sarımsağı ekleyin. Salçanın kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurun. Ardından barbunyaları ilave edin.

5. SUYU VE BAHARATLARI EKLEYİN

Tuz, karabiber, şeker, kimyon ve defne yaprağını ekleyin. Sıcak suyu da tencereye dökün. Tüm malzemelerin üzerini hafif geçecek kadar su olmasına dikkat edin.

6. KISIK ATEŞTE PİŞİRİN

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 30-35 dakika pişirin. Sebzeler ve barbunya iyice yumuşayıp suyunu biraz çektiğinde ocaktan alın.

7. DİNLENDİRİN VE SERVİS EDİN

Barbunya pilaki, soğuyunca daha lezzetli olur. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın ve en az 2 saat dinlendirin. Servis ederken üzerine doğranmış maydanoz serpiştirip limon dilimleri ile sunabilirsiniz.

BARBUNYA PİLAKİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Barbunya haşlanırken bir parça limon kabuğu eklerseniz renkleri daha canlı kalır.

Şeker, zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmezidir; lezzet dengesi sağlar.

Bir gece önceden hazırlanıp dolapta bekletilen barbunya pilaki, ertesi gün daha lezzetli olur.

Zeytinyağını piştikten sonra üzerine gezdirmek ekstra aroma katar.

BESİN DEĞERLERİ VE SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI

Barbunya, protein ve lif açısından zengin bir baklagildir. Kan şekerini dengelemede yardımcı olur, sindirim sistemini destekler ve uzun süre tok tutar. Zeytinyağının kalp dostu yağ asitleri ile birleşince oldukça sağlıklı bir öğün haline gelir.

Ortalama bir porsiyon (200 gram) barbunya pilaki şu besin değerlerini içerir:

Kalori: 220 kcal

Protein: 8 g

Karbonhidrat: 25 g

Lif: 7 g

Yağ: 10 g

FARKLI SUNUM ÖNERİLERİ

Zeytinyağlı barbunya pilakiyi, karışık meze tabağı içinde yer verebilirsiniz.

Yanına yoğurt ya da cacık ile birlikte hafif bir yaz öğle yemeği olarak servis edebilirsiniz.

Üzerine kırmızı pul biberli zeytinyağı gezdirerek acılı bir dokunuş katabilirsiniz.