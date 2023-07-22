Son zamanlarda en çok dikkat çeken konular arasında bulunan Barbie filmi kaç yaş üstü? Merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde araştırılıyor. Yaşı küçük olan kişiler ve veliler tarafından da Barbie filminde yaş sınırı var mı? Sorusu sorgulatılıyor. Peki, Barbie filmi kaç yaş üstü? Barbie filminde yaş sınırı var mı?

Barbie filmi kaç yaş üstü? Sorusu, filme gitmek isteyen kişiler, veliler ve özellikle 18 yaş altındaki kişiler tarafından internet üzerinde arama motorlarında sorgulatılıyor. Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae gibi oyuncuların yer aldığı filmin detayları araştırılmakta. Peki, Barbie filmi kaç yaş üstü? Barbie filminde yaş sınırı var mı?

BARBİE FİLMİ KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Barbie filminin kaç yaş üstü olduğuna dair henüz internet üzerinde net bir bilgi bulunmuyor. Bu konu hakkında yaşanan gelişmelerin ardından haberimiz güncellenecek ve Barbie filminde yaş sınırına ilişkin detaylar haberimiz içerisinde yer alacaktır.

BARBİE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK?

Barbie filminin ne kadar süre vizyonda kalacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Geleneksel olarak, büyük stüdyo filmleri için vizyon süresi genellikle 3 ila 4 ay arasında değişmektedir. Bu nedenle Barbie filminin vizyonda 3 ila 4 ay kadar kalacağı öngörülüyor. Oluşabilecek talebe göre bu süre daha da uzatılabiliyor. Bu süre, yapımcılar ve dağıtımcılar arasındaki anlaşmalara, film başarısına ve izleyici talebine bağlı olarak değişebilir.

BARBİE FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

Barbie filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde beyaz perdede yayınlanmaya başlayacak. Filmi izlemek isteyen kişiler sinemada filmi izleyebilir. Filmin beyaz perdede yayınlanması nedeniyle Barbie henüz dijital platformlar üzerinde yer almıyor. Filmin vizyondan kaldırılmasının ardından dijital platformlar üzerinde yer alabileceği ve internet üzerinden izlenebileceği öngörülmekte.