Haberler

Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Duş sırasında telefonunu banyo dolabına koyan genç kadın, banyodan çıktığında telefonunun kendi kendine açılıp video oynatmasıyla büyük panik yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

  • Bir genç kadının duştan çıktıktan sonra dolaptaki telefonu galerisindeki bir videoyu kendiliğinden oynatmaya başladı.
  • Genç kadın yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşarak olayın gerçek olduğunu belirtti.
  • Paylaşım sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar tarafından etkileşim aldı.

Banyodan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle neye uğradığını şaşırdı. Duş sırasında telefonunu banyo dolabına bırakan kadın, cihazın aniden açılarak galerideki bir videoyu oynatmaya başlamasıyla büyük korku yaşadı.

"ALLAH BELAMI VERSİN Kİ YALAN SÖYLEMİYORUM"

Yaşadığı anları sosyal medya hesabından anlatan genç kadın, olayın tamamen gerçek olduğunu vurgulayarak, "Duştan çıktım. Dolaptaki telefonum galerimdeki son videoyu çalmaya başladı. Aklım çıktı. Allah belamı versin ki yalan söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, kullanıcılar yaşanan duruma hem şaşkınlık hem de espri dolu yorumlar yaptı. Olay, akıllı telefonların kendi kendine işlem yapmasıyla ilgili yaşanan benzer deneyimleri de yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıLegend ishere:

Yahu editör sen sabahtan akşama tiktok insta facebooktamı takılıyorsun. Bu ne zikko haberdir. Bu habermidir gözünü sevem pokunu çıkardın ama yani

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Geçen gün benim telefonda kendi kendine müzik açmış HALAY ÇEKİYORDU, vallah bende yalan söylemiyorum :)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

He he telefonu dolapta bizde cok inandık. Bu dönemde millet telefonsuz sıcmaya gidemiyor bu dolaba koyuyor he

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bu nasıl bir anlayıştır. Diyelim ki açıldı , habere konu etmek , paylaşmak nedir ? Şaşırmış,korkmuş görünmek için fotoğraf çekip ( çektirirp ? ) yayınlamak nedir ya

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne olacak ki. Si4eniz gibi reklam yapacağız diye her açılan sayfaya vidroneklerseniz olacağı bu. Açık kalıp başlamıştır salak salak reklam yapmaya. Bu tip reklamları irit edici. Hala amkayamadınız. Kabak tadı verşyor. Hemen herkes susturuyor. Deneyin bakın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
title