Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu
Duş sırasında telefonunu banyo dolabına koyan genç kadın, banyodan çıktığında telefonunun kendi kendine açılıp video oynatmasıyla büyük panik yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Banyodan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle neye uğradığını şaşırdı. Duş sırasında telefonunu banyo dolabına bırakan kadın, cihazın aniden açılarak galerideki bir videoyu oynatmaya başlamasıyla büyük korku yaşadı.
"ALLAH BELAMI VERSİN Kİ YALAN SÖYLEMİYORUM"
Yaşadığı anları sosyal medya hesabından anlatan genç kadın, olayın tamamen gerçek olduğunu vurgulayarak, "Duştan çıktım. Dolaptaki telefonum galerimdeki son videoyu çalmaya başladı. Aklım çıktı. Allah belamı versin ki yalan söylemiyorum" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, kullanıcılar yaşanan duruma hem şaşkınlık hem de espri dolu yorumlar yaptı. Olay, akıllı telefonların kendi kendine işlem yapmasıyla ilgili yaşanan benzer deneyimleri de yeniden gündeme getirdi.