Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya çiftinin özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Sevenleri arama motorlarında Banu Berberoğlu ile Mehmet Kaya ayrıldı mı? Banu Berberoğlu sevgilisinden ayrıldı mı? sorularına yanıt arıyor.

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Banu Berberoğlu ile Mehmet Kaya ayrıldı mı? Banu Berberoğlu sevgilisinden ayrıldı mı? merak edilenler arasında yer aldı. Sosyal medyada ilişkilerini sevenleri ile paylaşan çift hakkında Banu Berberoğlu ile Mehmet Kaya ayrıldı mı? Banu Berberoğlu sevgilisinden ayrıldı mı? soruları araştırılıyor.

BANU BERBEROĞLU İLE MEHMET KAYA AYRILDI MI?

Sosyal medyada fenomen olan çift ayrıldıklarını duyurdu. Mehmet Kaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle oldu:

"Herkese merhaba. Biz karar aldık, Banu hanım ile ilişkimizi bitirdik. Bu durumu sizinle paylaşmadık. Bu kararı alalı 2-3 ay oldu'

BANU BERBEROĞLU KİMDİR?

Banu Berberoğlu YouTube kanalına sevgilisi Mehmet ile çektiği videolarla tanınmıştır. 29 yaşındaki Banu Berberoğlu, Trabzon'da yaşamaktadır. Makyaj, alışveriş ve gündelik hayata dair paylaşımlar yaptığı YouTube'da 462 bin takipçisi bulunmaktadır. Ünlü komedyen Hayrettin ile çektikleri video kısa sürede tıklanma rekoru kırmış, döneme damga vurmuştur.