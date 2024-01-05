Balon balığı zehirlenmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Aydın, balon balığının içerisinde bulunan tetrodotoksin zehrinin çok tehlikeli olduğunu ve tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğini belirtti. Peki, Balon balığı yenir mi? Balon balığı zehirli mi, neden yenmez? Balon balığına dokunmak zararlı mı?

BALON BALIĞI YENİR Mİ?

Balon balığının tehlikelerine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, 'Balon balığı normalde ülkemizde çok yaygın olmayan bir türdür. Şu anki deniz hareketliliği, gemiler ve başka transferler nedeniyle ülkemizde görülebilmektedir. Normal tüketilen bir balık değildir. Çünkü bu balığın etinde zehir bulunur, tüketilmemesi gereken balık türüdür' uyarısında bulundu.

Balon balığı yedikten sonraki belirtileri anlatan Prof. Dr. Aydın, 'Özellikle sinir sistemi kanallarını bloke eder. Yiyen kişide uyuşma, vücutta karıncalanma, bulantı ve kusma, ağızda uyuşma ve kendini kötü hissetmeye neden olur. Ayrıca kas felci ve ölüme kadar götürebilir. Balon balığı yenildiğinde yapılacak ilk müdahale ise çok kolay değildir. Evde yapılabilecek bir müdahale de ne yazık ki yok. Mümkün olduğu kadar hızlı şekilde hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye giderken de mutlaka bir sağlık personeli kontrolünde yapılacak olan yaşam destek üniteleriyle götürülmesi gerekir' uyarısında bulundu.