Balkan Aktaş kimdir? CHP Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı Balkan Aktaş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı ise Balkan Aktaş. Balkan Aktaş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BALKAN AKTAŞ KİMDİR?

Balkan Aktaş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.