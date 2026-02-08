Haberler

"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galata Köprüsü'nde "vegan" olduğunu belirten bir kadın, balık tutan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay'ın yaklaşık 2.5 kilo istavrit dolu olan kovasını satın alacağını söyleyip denize döktü. "Bir tane koyarım sana" gibi saygısızca cümleler kuran kadın, yaşlı adama vadettiği parayı da ödemeden olay yerinden koşarak uzaklaştı.

  • 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, İstanbul Galata Köprüsü'nde sabah 07.00'de başlayarak öğle saatlerine kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit yakaladı.
  • Kimliği belirsiz bir kadın, Gökçebay'ın balıklarını satın alacağını söyledikten sonra vegan olduğunu belirterek balıkları denize attı.
  • Kadın, balıkların parasını ödemeyerek 'Param yok' dedikten sonra olay yerinden kaçtı.

İstanbul Galata Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Soğuk havaya rağmen sabah saat 07.00'de köprüye gelerek balık tutmaya başlayan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, öğle saatlerine kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit yakaladı.

"VEGANIM" DEDİ, BALIKLARI DENİZE FIRLATTI

Kimliği belirsiz bir kadın, Gökçebay'ın yanına yaklaşarak balıkları satın alacağını söyledi. Gökçebay da bu teklife olumlu yaklaştı. Kısa süre sonra vegan olduğunu belirten kadın, balık dolu kovayı alarak denize boşalttı. Bu hareket üzerine kadın ile balıkçı arasında tartışma çıktı.

"BİR TANE KOYARIM SANA"

Balıkları tutan Ahmet Gökçebay, saatlerce soğukta beklediğini ve büyük emek verdiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Gökçebay kadına "Benim balıklarımı ne hakla denize atarsın?" diyerek tepki gösterirken kadın "Bir tane koyarım sana" şeklinde saygısızca ifadeler kullandı.

"HAYVANLARI YEMEYİN, ALTERNATİF ÜRETİN"

ATV Haber'in haberine göre; tartışma sırasında vegan olduğunu vurgulayan kadın "Hayvanları yemeyin, alternatif üretin" diyerek kendisini savundu. Çevredeki vatandaşlar ise başkasının emeğine bu şekilde müdahale edilmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın olay yerinden hızla uzaklaştı.

PARASINI DA VERMEDİ, KOŞARAK KAÇTI

Gökçebay'a önce parasını vereceğini söylediği balıkları denize attıktan sonra "Param yok" deyip ödeme yapmayan kadın, ortamdaki gerginlikten faydalanıp kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

Belediye başkanıyla ilgili skandal mesaj savcılığı harekete geçirdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelman kaya:

Bu tipler işte başımızdakileri maalesef bir süre daha tutacak

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7wjx7h48pt:

Olacak iş değil sanane kardeşimmmmm

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor

Sele kapılan araçta 2 kardeş öldü! O ise kaçmayı tercih etti
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi

4 arkadaşına kurşun yağdırdı, böyle yakalandı
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor

Sele kapılan araçta 2 kardeş öldü! O ise kaçmayı tercih etti
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
2 kişi tutuklandı! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri