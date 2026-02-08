"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı

İstanbul Galata Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Soğuk havaya rağmen sabah saat 07.00'de köprüye gelerek balık tutmaya başlayan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, öğle saatlerine kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit yakaladı.

"VEGANIM" DEDİ, BALIKLARI DENİZE FIRLATTI

Kimliği belirsiz bir kadın, Gökçebay'ın yanına yaklaşarak balıkları satın alacağını söyledi. Gökçebay da bu teklife olumlu yaklaştı. Kısa süre sonra vegan olduğunu belirten kadın, balık dolu kovayı alarak denize boşalttı. Bu hareket üzerine kadın ile balıkçı arasında tartışma çıktı.

"BİR TANE KOYARIM SANA"

Balıkları tutan Ahmet Gökçebay, saatlerce soğukta beklediğini ve büyük emek verdiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Gökçebay kadına "Benim balıklarımı ne hakla denize atarsın?" diyerek tepki gösterirken kadın "Bir tane koyarım sana" şeklinde saygısızca ifadeler kullandı.

"HAYVANLARI YEMEYİN, ALTERNATİF ÜRETİN"

ATV Haber'in haberine göre; tartışma sırasında vegan olduğunu vurgulayan kadın "Hayvanları yemeyin, alternatif üretin" diyerek kendisini savundu. Çevredeki vatandaşlar ise başkasının emeğine bu şekilde müdahale edilmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın olay yerinden hızla uzaklaştı.

PARASINI DA VERMEDİ, KOŞARAK KAÇTI

Gökçebay'a önce parasını vereceğini söylediği balıkları denize attıktan sonra "Param yok" deyip ödeme yapmayan kadın, ortamdaki gerginlikten faydalanıp kaçarak uzaklaştı.