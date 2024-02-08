Bakü'ye ne zaman gidilir, nerede kalınır? Bakü'de hangi para birimi ile harcama yapılır?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Karadeniz'in kıyısında yer alan büyüleyici bir şehirdir. Tarihi, kültürel zenginliği ve modern dokusuyla Doğu'nun incisi olarak adlandırılan bu şehir, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunar. Peki, Bakü'ye ne zaman gidilir, nerede kalınır? Bakü'de hangi para birimi ile harcama yapılır?

BAKÜ'YE NE ZAMAN GİDİLİR?

Şehirdeki müzeler, sanat galerileri ve tiyatrolar, ziyaretçilere Azerbaycan'ın zengin kültürünü tanıma fırsatı verir. Ayrıca, şehirde düzenlenen festivaller, konserler ve diğer etkinlikler de yerel yaşamı ve kültürü keşfetmek için harika birer fırsattır. Bakü, Karadeniz'in etkisi altında olduğu için ılıman bir iklim yaşar. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı olabilir. Turistik ziyaretler için en uygun dönemin genellikle ilkbahar (Nisan-Haziran) ve sonbahar (Eylül-Kasım) ayları olduğu söylenir.

BAKÜ'DE NERELER GEZİLİR?

Şirvanşahlar Sarayı

Bayrak Meydanı

Gobustan Milli Parkı

Highland Park

Fevvareler Meydanı

BAKÜ'DE HANGİ PARA BİRİMİ İLE HARCAMA YAPILIR?

Bakü'de Azerbaycan manatı (AZN) resmi para birimidir. AZN, Bakü'de ve genel olarak Azerbaycan'da geçerlidir.