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Bakırköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bakırköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

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Bakırköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bakırköy, İstanbul'un batısında yer alır ve tarihi yapıları, alışveriş merkezleri ve sahil şeridi ile bilinir. Bakırköy'e gidecek olan vatandaşlar Bakırköy İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Bakırköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Bakırköy harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

Bakırköy hangi yakada? Bakırköy, İstanbul'un batısında yer alır ve tarihi yapıları, alışveriş merkezleri ve sahil şeridi ile bilinir. Bakırköy'e gidecek olan vatandaşlar Bakırköy İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Bakırköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Bakırköy harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

BAKIRKÖY HANGİ YAKADA?

Bakırköy, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. İstanbul'un batısında yer alan Bakırköy, tarihi yapıları ve sahil şeridi ile tanınır. İlçede bulunan Atatürk Havalimanı, bölgenin stratejik önemini artırmaktadır. Aynı zamanda, sahil boyunca uzanan Florya ve Yeşilköy gibi mahalleler, deniz kenarında keyifli zaman geçirmek için ideal mekanlardır.

Bakırköy, kültürel açıdan da oldukça zengindir. İlçede yer alan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve çeşitli müzeler, bölgenin kültürel mirasını yansıtır. Ayrıca, alışveriş merkezleri ve sosyal mekanlar, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için cazip olanaklar sunar.

BAKIRKÖYHARİTADA NEREDE?

İstanbul Bakırköy'ün haritadaki konumu şu şekildedir:

Bakırköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bakırköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

BAKIRKÖY NEREDE?

İstanbul'un tarihi yarımadasının batısında yer alan Bakırköy, Bizans döneminde "Hebdomon" adıyla bilinirdi. Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan ilçe, Cumhuriyet dönemi ile birlikte modernleşme sürecine girmiştir. Günümüzde ise alışveriş merkezleri ve sosyal yaşam alanları ile ünlüdür.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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