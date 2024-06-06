Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları!

Bakırköy Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları!

BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Bakırköy Belediyesi'nin siyasi durumu, son seçimlerde elde edilen oy oranlarına göre değerlendirildiğinde, Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu liderliğindeki CHP'nin %67.72 oy oranıyla açık ara önde olduğu görülüyor. AK Parti adayı Ali Talip Özdemir, %22.07 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada %3.17 oy oranıyla Zafer Partisi'nden Türker Tolga Topaloğlu bulunuyor. İyi Parti'nin adayı Ataner Orkunoğlu %1.41 oy oranıyla dördüncü, DEM Parti adayı Medeni Andok ise %1.35 oy oranıyla beşinci sırada yer alıyor. Bu verilere göre Bakırköy Belediyesi CHP tarafından yönetilmektedir.