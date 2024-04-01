Bakırköy Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir?

31 Mart Bakırköy Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Bakırköy Belediye Başkanın kim olduğu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Ali Talip Özdemir ve CHP'nin adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu yarıştı. Peki, Bakırköy Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir?

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu oldu.

AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU KİMDİR?

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, 1975'te İstanbul'da doğdu.Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 1999 yılında bitiren Ovalıoğlu, 2007'de beyin ve sinir cerrahisi uzmanı oldu. ABD'de Boston Brigham and Woman's Hospital ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Ovalıoğlu, beyin ve sinir cerrahisi alanında İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Ovalıoğlu, evli ve 2 çocuk annesidir.

31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI