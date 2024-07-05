Üye Girişi
Haberler

Bakan Yerlikaya'dan esnaf ziyareti! Kendisini uyaranlara verdiği esprili yanıt herkesi gülümsetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bir pastırma dükkanına girerek pastırma doğramaya çalışan Bakan Yerlikaya'ya, dükkandaki vatandaşlar "Aman Bakanım elinize dikkat edin." diyerek uyarıda bulundu. Yerlikaya ise, kendisine uyaran vatandaşlara esprili bir şekilde "Bir şey olursa yakarım." sözleriyle yanıt verdi. Gülümseten anlar ise kameraya yansıdı.

Bir dizi program için Kayseri'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, esnaf ziyareti yaptığı sırada pastırma doğrayarak, vatandaşlara kasa ile meyve dağıttı. Bakan Yerlikaya'nın pastırma kestiği esnada ise gülümseten anlar yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katılmak için Kayseri'ye geldi. Ziyaretine Kayseri Valiliği ile başlayan Yerlikaya, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bakan Yerlikaya Kayseri'de pastırma doğradı ve meyve dağıttı

PASTIRMA DOĞRAYIP VATANDAŞLARA MEYVE DAĞITTI

Toplantının ardından kent merkezindeki esnafları ziyaret eden Bakan Yerlikaya, çalışanlarla öz çekim yaptı. Bakan Ali Yerlikaya, esnaf ziyareti sırasında Kayseri'nin yöresel lezzeti olan pastırmadan doğrayarak, vatandaşlara da kasa ile meyve ikramında bulundu.

Bakan Yerlikaya Kayseri'de pastırma doğradı ve meyve dağıttı

"BİR ŞEY OLURSA YAKARIM"

Bakan Yerlikaya, pastırma keserken gülümseten anlar yaşandı. Dükkan içindeki vatandaşlar, "Aman Bakanım elinize dikkat edin." dedi. Bakan Yerlikaya ise, kendisini uyaran vatandaşlara "Bir şey olursa yakarım." diyerek karşılık verdi. Gülümseten anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri Genel Politika Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar
500

Yorumlar (1)

Fatih Konyalı:

Kabinenin en efendi en mütevazi en çalışkan ve başarılı bakanlarından biri..

21
13
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title