Bakan Yerlikaya'dan esnaf ziyareti! Kendisini uyaranlara verdiği esprili yanıt herkesi gülümsetti

Bir dizi program için Kayseri'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, esnaf ziyareti yaptığı sırada pastırma doğrayarak, vatandaşlara kasa ile meyve dağıttı. Bakan Yerlikaya'nın pastırma kestiği esnada ise gülümseten anlar yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katılmak için Kayseri'ye geldi. Ziyaretine Kayseri Valiliği ile başlayan Yerlikaya, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

PASTIRMA DOĞRAYIP VATANDAŞLARA MEYVE DAĞITTI

Toplantının ardından kent merkezindeki esnafları ziyaret eden Bakan Yerlikaya, çalışanlarla öz çekim yaptı. Bakan Ali Yerlikaya, esnaf ziyareti sırasında Kayseri'nin yöresel lezzeti olan pastırmadan doğrayarak, vatandaşlara da kasa ile meyve ikramında bulundu.

"BİR ŞEY OLURSA YAKARIM"

Bakan Yerlikaya, pastırma keserken gülümseten anlar yaşandı. Dükkan içindeki vatandaşlar, "Aman Bakanım elinize dikkat edin." dedi. Bakan Yerlikaya ise, kendisini uyaran vatandaşlara "Bir şey olursa yakarım." diyerek karşılık verdi. Gülümseten anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.