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Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğrafla tartışmaların odağına yerleşen Emniyet Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz sessizliğini bozdu. Karadeniz'in, Bahçeli'nin elini öpmesi konusunda "Özel Harekat Dairesi'ne 8 yıl sonra ilk kez gelmişti. Yaşına ve devlet tecrübesine hürmeten öptüm" açıklamasında bulunduğu öğrenildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen Emniyet Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz uzun süredir gündemden düşmüyor.

BAKANLIK YETKİLİSİ: İZAHI MÜMKÜN DEĞİL

Üzerindeki üniformayla böyle bir hareket sergilediği için hedefe koyulan Karadeniz'in davranışının İçişleri Bakanlığı'nı da çok rahatsız ettiğini aktaran gazeteci İsmail Saymaz bir bakanlık yetkilisinin "İzahı mümkün değil. O üniforma üzerindeyken, bu hareketi yapamaz" ifadelerini kullandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Özel Harekat Dairesi Başkanı Karadeniz'e resmi olarak herhangi bir yaptırım uygulanamayacağı aktarılırken, tartışmaların odağındaki ismin fotoğrafla ilgili de konuştuğu ifade edildi.

"DEVLET TECRÜBESİNE HÜRMETEN ÖPTÜM"

Karadeniz'in, Bahçeli'nin elini öpmesi konusunda "Özel Harekat Dairesi'ne 8 yıl sonra ilk kez gelmişti. Yaşına ve devlet tecrübesine hürmeten öptüm" açıklamasında bulunduğu öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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