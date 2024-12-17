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Bahar yeni bölüm CANLI izle! SHOW TV Bahar 29. bölüm CANLI izleme linki!

Bahar yeni bölüm CANLI izle! SHOW TV Bahar 29. bölüm CANLI izleme linki!
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SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Bahar 29. bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Peki, Bahar yeni bölüm canlı izle linkine nasıl ulaşılır? SHOW TV'nin yayın akışında yer alan dizinin canlı yayınına dair detaylar merak ediliyor.

SHOW TV Bahar 29. bölüm CANLI izleme linki! Bahar 29. bölüm canlı izleme linki araştırmaları özellikle dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde yapılıyor. SHOW TV'nin sevilen yapımı her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir heyecanla izleniyor. Yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları, fragmanlar ve canlı yayın detayları izleyiciler tarafından merak konusu oluyor.

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ameliyat sırasında bayılan Evren'in yerine geçen Bahar, kanamayı durdurmak için çabalarken, Evren'in bayılmasının ardında bir şaibe olduğunu öğrenen Cemre, hastanede büyük bir kriz yaratır. Bu sırada, gazetecilerin hastane önünde toplanmasıyla olay kısa sürede kamuoyuna yansır. Hastanenin itibarını korumaya kararlı olan Timur, durumu kurtarmak için bir plan yapar. Öte yandan, kazadan sonra görüşmeleri yasaklanan Umay ve Cem'in yakınlığı hız kesmeden devam eder. Timur ile Efsun arasındaki tehlikeli yakınlık ikisini de korkuturken, Rengin'in şüpheleri de derinleşir. Bahar'ın kameralara yaptığı açıklama sırasında Evren'in sakladığı sır da ortaya çıkar. Bahar'ın bütün dengesini alt üst eden yeni bir karar, Evren ve Bahar'ın ilişkisini beklenmedik bir sınava sokar.

Bahar yeni bölüm CANLI izle! SHOW TV Bahar 29. bölüm CANLI izleme linki!

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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