Show Tv'de yayınlanan Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? soruları araştırılıyor. Seyircinin yoğun ilgi ile takip ettiği Bahar dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. BAHAR son bölümde ne oldu? Bahar 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 10. Bölümünde; Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur'u uyarır. Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesi anlatılıyor.

BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar'ın 11. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.