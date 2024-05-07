Bahar neden çekilmedi, yeni bölüm neden yetişmedi, kim hasta oldu?

Ünlü oyuncu Demet Evgar, Bahar dizisinde yer alan bir oyuncunun sağlık sorunu yaşadığını ve yeni bölümün yetiştirilemediğini açıkladı. Diziyle ilgili "yayınlanmayacak" iddiası sosyal medyaya yansımıştı. Hayranları ise merakla beklemeye başlamıştı. Peki, Bahar neden çekilmedi, yeni bölüm neden yetişmedi, kim hasta oldu?

BAHAR NEDEN ÇEKİLMEDİ?

Sosyal medyadan bir video paylaşan Demet Evgar, "Bahar'ın sevgili seyircileri. Bizi seyretmeyi her hafta iple çektiğiniziz farkındayım. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümü buluşturmak için çok büyük bir heyecan içinde oluyoruz. Eminim bütün diziler öyle. Çünkü Türkiye'de maalesef ki bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Mucize gibi bir şey aslında. Haftanın altı günü 14-15 saatler çalışıyor diziler. Bunun hastalığı var, bin bir türlü hali var. Biz de öyle bir şeye denk geldik. O yüzden lütfen, anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi'nin bütün üyeleri Şavklı Köyü'nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur'un Bahar'la barışma isteğini kaldıramayan Rengin'in ise Bahar için başka planları vardır!

DOCTOR CHA UYARLAMASI

İlk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan ve yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği Bahar'ın yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yapıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı, başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaşıyor.

Türk yapımı medikal, komedi ve dram türündeki televizyon dizisi, 2023 yapımı Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlandı.