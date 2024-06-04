Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peran hastanesi yangını kontrol altına alır.Timur hem Rengin'in hemde Çağla'nın baskısı altındadır.Bahar bir avukatla görüşmeye kararlıdır, Çağla'nın yardımıyla avukat Ayhan'la tanışır.Yangın görüntülerini kontrol eden Seren, görüntülerde hiç beklemediği bir şeye tanık olur!Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga eder, bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar'ın ilişkisi sarsılır.Umay ve Parla'nın arasındaki gerilim iyice artar!Nevra'nın ameliyatından sonra düzenlediği partide Bahar herkesi şok edecek bir konuşma yapar! Bahar son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Daha Fazla Göster

BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 16. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.