Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! #128250

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BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 13. Bölümünde; Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra'nın hastalığı, Timur'un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissetmektedir. Evren ve Bahar hastaneye bırakılan Leyla'yla ilgilenirken Bahar, Leyla'ya kimin zarar verdiğini bulmaya kararlıdır. Umay'ın okulundaki ebeveynlerin gösterisine Timur ve Bahar "Romeo ve Juliet" oyunuyla katılır. Çağla çok büyük bir sır öğrenir. Evren ve Bahar arasındaki ilişki derinleşirken bir yandan Dora, Evren'e ilgi göstermektedir. Hastanede çıkan yangın Bahar'ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar'ı kurtarmak için kendilerini riske atar.

BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı.