Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar 12. Bölüm (Son Bölüm) Bahar'ın 12. Bölümünde; Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama budüşündüğü kadar kolay olmayacaktır! Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır! Diğer yandan Umay ve Aziz Urasdüzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır.Aziz Uras,Zeynep'le ilgili yanlış birkarar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutar.. Timur bir yandan Selim'le uğraşırken bir yandan Aziz Uras'ı korumak zorundadır. Bahar ise önemli bir kararın eşiğindedir... Bahar son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.-

BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.