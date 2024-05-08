Bahadır Erdem kimdir? Sorusu, Bahadır Erdem hakkında merak edilmekte olan detayları araştıran kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Bahadır Erdem kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bahadır Erdem kimdir? Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli? Bahadır Erdem hayatı ve biyografisi!

BAHADIR ERDEM KİMDİR?

Bahattin Bahadır Erdem, 24 Nisan 1966'da İstanbul'da doğdu. TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Özel Hukuk alanında yüksek lisans derecesini 1992 yılında ve doktora unvanını 1998 yılında yine İstanbul Üniversitesi'nden aldı.

Siyasi kariyerine 2000 yılından itibaren Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hazırlık çalışmalarında bulunarak başladı ve bu süreçte kanunun bazı hükümlerini kaleme aldı. Adalet Bakanlığı Komisyonu Üyesi olarak da görev yaptı.

İYİ Parti'ye 20 Eylül 2020'de katılarak Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Ancak 10 Kasım 2023'te bu partiden ayrıldı ve 7 Mayıs 2024 tarihinde CHP'ye katıldı.

Akademik kariyerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı'nda Profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda uluslararası tahkim hakemidir ve birçok uluslararası ticari uyuşmazlıkta ICC hakemliği yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi üyesi olarak Özel Hukukun Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Enstitü'nün (UNIDROIT) Yönetim Konseyi'ne seçilmiş ve 2014-2019 yılları arasında bu görevi yürütmüştür. Halen UNIDROIT Onursal Yönetim Konseyi üyesidir. Ayrıca, 2004-2010 yılları arasında Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlenmiştir.