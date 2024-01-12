Bağ bozumu nedir? Bağbozumu ne demek? Bağbozumu TDK anlamı

Ülkemizde bağ bozumu mevsimi her yerde sonbahar olsa da, üzümlerin toplanma günleri aynı değildir. Genel olarak bağ bozumu zamanı eylül ortalarından ekimin başı olabilir. Tarihin değişkenlik göstermesi, üzüm üretilen iklimlerdeki hava koşulları olmaktadır. Üzüm bağlarına verilen bu değer yeni bir durum da değildir.

BAĞ BOZUMU NEDİR?

Bağ bozumu, bağda son ürünü de toplayarak bağı üzümsüz bırakmak anlamına geliyor. Üzümlerin toplanma zamanı olarak bilinen bağ bozumu, hasat zamanında hummalı bir çalışmayla üzümlerin toplatılmasına verilen dönemdir.

YÖREYE GÖRE GELENEĞİ VAR

Bağ bozumu, üzüm son olgunlaşma dönemine girdiği zaman yapılır. Bağ bozumu için her yörenin kendine özgü gelenek ve görenekleri vardır.

HAZIR HALE GETİRİLİR

Toplanan üzüm salkımları, bağ bıçağı ve bağ makaslarıyla kesildikten sonra sepet ve küfelere doldurulur. Toplanan üzümler amaca göre kurutulur, amaca göre kullanılır.

Bağ bozumu neşenin en davullu zurnalısıdır. Eskilerin deyişlerine göre, bağbozumu geldiğinde üzümler gelin olur.

MİTOLOJİDE BAĞ BOZUMU

2 bin 600 yıl öncesinde Yunan mitolojisine kadar uzanan bağ bozumu şenlikleri şarap tanrısı Dionysos adına düzenlenirken, aynı zamanda bereketi, çoğalmayı, birlikte olmayı, coşkuyu da kutlamak içindir.

FESTİVALLER YAPILIR

Türkiye'de her sene yörelere göre bağ bozumu şenlikleri yapılarak, çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu festivallerde üzüme dair ne varsa ziyaretçilere sunuluyor.

BAĞ BOZUMU TDK YAZILIŞI

Bağda ürünün toplanması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar anlamına gelir. Bu kelime genellikle bağbozumu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bağ bozumu şeklinde olmalıdır.