Bade İşcil kimdir? Bade İşcil kaç yaşında, nereli?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bade İşcil geliyor. Peki, Bade İşcil kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Bade İşcil'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

BADE İŞCİL KİMDİR?

Bade İşcil (d. 8 Ağustos 1983, İstanbul), Türk oyuncu.

Hayatı

Bade İşcil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da Bulgaristan ve Romanya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. 2007'de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında ilk olarak Show TV'de daha sonra ise atv'de yayınlanan Ezel adlı dizide "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı. Bu dizinin ardından Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013'te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çift 2016 yılında yollarını ayırdı. 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Pelin karakterine hayat verdi. 2020-2021 yılları arasında ise Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinde İpek Filiz Yazıcı'nın canlandırdığı Işık karakterinin yetişkinliğini canlandırdı. İşcil, 9 Mayıs 2022 tarihinde GAİN platformunda yayınlanmaya başlayan ve Duygu Asena'nın aynı adlı romanından uyarlanan Aslında Özgürsün adlı dizide Belgin karakterine hayat vermektedir.

Filmografisi

2017 : Eski Sevgili

2006 : Gülpare

2007 : Metropol Cafe

2009-2011 : Ezel

2011-2013 : Kuzey Güney

2017-2018 : Ufak Tefek Cinayetler

2020-2021 : Aşk 101

2022- : Aslında Özgürsün

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