Bade İşcil kimdir? Bade İşcil kaç yaşında, nereli?
Ünlü oyuncu Bade İşçil'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Bade İşçil, kaç yaşında, nereli ve hangi mesleği icra ediyor? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Bade İşçil hakkında tüm detaylar.
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bade İşcil geliyor. Peki, Bade İşcil kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Bade İşcil'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
BADE İŞCİL KİMDİR?
Bade İşcil (d. 8 Ağustos 1983, İstanbul), Türk oyuncu.
Hayatı
Bade İşcil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da Bulgaristan ve Romanya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. 2007'de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında ilk olarak Show TV'de daha sonra ise atv'de yayınlanan Ezel adlı dizide "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı. Bu dizinin ardından Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013'te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çift 2016 yılında yollarını ayırdı. 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Pelin karakterine hayat verdi. 2020-2021 yılları arasında ise Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinde İpek Filiz Yazıcı'nın canlandırdığı Işık karakterinin yetişkinliğini canlandırdı. İşcil, 9 Mayıs 2022 tarihinde GAİN platformunda yayınlanmaya başlayan ve Duygu Asena'nın aynı adlı romanından uyarlanan Aslında Özgürsün adlı dizide Belgin karakterine hayat vermektedir.
Filmografisi
2017 : Eski Sevgili
2006 : Gülpare
2007 : Metropol Cafe
2009-2011 : Ezel
2011-2013 : Kuzey Güney
2017-2018 : Ufak Tefek Cinayetler
2020-2021 : Aşk 101
2022- : Aslında Özgürsün
Yakında : Kimler Geldi, Kimler Geçti