Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar Haber Videosunu İzle
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar
Güncelleme:
Babasının cenazesinde 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını iddia eden kadın, yaşadığı durumu sosyal medyada paylaşarak sitem etti.

  • Bir kadın babasının cenazesinde 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını iddia etti.
  • Kadın yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündeme taşıdı.
  • Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı hırsızlık olayına sert tepki gösteren yorumlar yaptı.

Babasının cenazesinde 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını öne süren bir kadın, yaşadığı durumu sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme taşıdı. Acılı günlerinde böyle bir olayla karşılaşmanın kendilerini bir kez daha yıktığını söyleyen kadın, "İnsanlar dua etmek yerine fırsat kolladı, bize bir acı daha yaşattılar" sözleriyle sitem etti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kadının iddiasına göre, cenaze sırasında takı ve ziynet eşyaları ortadan kayboldu. Olayın ardından yaşadıklarını anlatan video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

"HIRSIZLARIN ALLAH BELASINI VERSİN"

Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, "Hırsızların Allah belasını versin", "Akraba, komşu dediğin deccal hırsız", "Cenazede bile fırsat kollayanlar var" gibi sert tepkiler dikkat çekti.

Hamza Temur
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZaza Aygun:

aynı dert Avrupalarda da var kardeşim. daha pazar günü spor yaparken dolabımı acip içinden para çalıdılar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Tamamda git şikayet et video çekip kendini pazarlamak nee.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

