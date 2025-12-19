Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar
Babasının cenazesinde 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını iddia eden kadın, yaşadığı durumu sosyal medyada paylaşarak sitem etti.
- Bir kadın babasının cenazesinde 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını iddia etti.
- Kadın yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündeme taşıdı.
- Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı hırsızlık olayına sert tepki gösteren yorumlar yaptı.
Babasının cenazesinde 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını öne süren bir kadın, yaşadığı durumu sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme taşıdı. Acılı günlerinde böyle bir olayla karşılaşmanın kendilerini bir kez daha yıktığını söyleyen kadın, "İnsanlar dua etmek yerine fırsat kolladı, bize bir acı daha yaşattılar" sözleriyle sitem etti.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Kadının iddiasına göre, cenaze sırasında takı ve ziynet eşyaları ortadan kayboldu. Olayın ardından yaşadıklarını anlatan video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.
"HIRSIZLARIN ALLAH BELASINI VERSİN"
Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, "Hırsızların Allah belasını versin", "Akraba, komşu dediğin deccal hırsız", "Cenazede bile fırsat kollayanlar var" gibi sert tepkiler dikkat çekti.