Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Konya'da kaydedilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler kamuoyunda infiale yol açtı. Genç bir adam, babasını tekme ve yumruklarla darbettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldıktan sonra videoyu amcasına gönderdi.

"EVET BAK BABAMI DÖVÜYORUM"

Görüntülerde şahsın babasına şiddet uyguladığı sırada kameraya dönerek, "Bu kardeşinizi gelin alın buradan. Evet bak babamı dövüyorum. Yeğeninizle gurur duyun. Çekmek zorunda değiliz bu adamı" ifadelerini kullandığı duyuldu.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Şiddet anlarını bilinçli şekilde kayda alması ve videoyu aile bireylerine göndermesi, olayın vahametini artırdı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma sert tepki gösterdi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Sosyal medya üzerinden videoyu paylaşan çok sayıda kişi, yetkililere çağrıda bulunarak bu olayla ilgili adım atılmasını istedi.